"На сходе граждан предложил властям Джейрахского района вывести из состава сельского поселения Джейрах населенный пункт Армхи и дать ему статус отдельной административной единицы", — цитируются в сообщении слова Калиматова.

Он поручил главному государственно-правовому управлению Ингушетии подготовить соответствующий нормативный акт, который после согласования с депутатами будет внесен в региональный парламент для принятия решения по этому вопросу.

"Будет отдельное муниципальное образование Армхи со своим бюджетом", — добавил Калиматов.

В свою очередь глава Джейрахского района Ахмед Льянов сообщил, что Армхи давно стал главным туристическим центром в регионе. Там строятся многоквартирные дома, успешно развивается одноименный всесезонный курорт, растет численность населения. Необходимость наделения Армхи статусом сельского поселения назрела давно.

В настоящее время в горном Джейрахском районе Ингушетии, образованном 8 октября 1993 года указом президента республики, расположено пять сельских поселений, несколько тысяч средневековых башен, всесезонный курорт Армхи. Построены горнолыжная трасса, двукресельная канатная дорога, бугельный подъемник, кафе, байк-трасса, пейнтбольный клуб, веревочный городок, водно-спортивный комплекс и бассейн, гостевые коттеджные домики.

На развитие курорта планируется направить 13 млрд рублей, из которых 6 млрд рублей — частные инвестиции.