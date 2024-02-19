"Во время праздничного салюта в Центральном парке культуры и отдыха им. В. В. Маяковского расчеты ЗиС-3 дадут 30 залпов, начиная с 21:00 по местному времени. Каждая пушка имеет уникальную боевую историю", — говорится в сообщении.

Отмечается, что раритетные противотанковые пушки ЗиС-3 были выпущены в 1942 году и применялись в годы Великой Отечественной войны. За простоту, послушность и надежность советские артиллеристы называли ее ласково "Зося", а немецкие солдаты из-за скорострельности и характерного звука выстрела — "Трещоткой".

Жители и гости города, помимо салюта, вечером 23 февраля также увидят фейерверк.

"Небо над Екатеринбургом будет украшено фейерверком из более 500 салютных изделий с красивыми названиями "Фиалка", "Вега" и "Ассоль", — информирует пресс-служба ЦВО.

На финальной тренировке военнослужащие отработали слаженность действий и синхронность выстрелов из пушек ЗИС-3.