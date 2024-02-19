"(Ситуация с разрешением — ИФ) пока без изменений, рейсы отменены до конца февраля", — сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе авиакомпании.

Ранее сообщалось, что первый рейс по данному маршруту, намеченный на 8 февраля, не состоялся, так как авиационные власти Азербайджана не выдали разрешения. В авиакомпании заявляли, что это произошло несмотря на то, что у "Уральских авиалиний" есть назначение, а также все технические возможности для выполнения и обеспечения рейса.

Причину такого решения авиавласти Азербайджана не уточнили. Компания убеждена, что причин для отказа нет, так как "Уральские авиалинии" являются назначенным перевозчиком, обладающим всеми правами, и не имеют никаких ограничений для осуществления перевозок.

Из своего базового аэропорта в Москве — "Домодедово" — "Уральские авиалинии" в азербайджанскую столицу не летают. При этом компания продолжает выполнять рейсы в Баку из Екатеринбурга, полеты начались в середине января.

Росавиация заявляла, что авиационные власти РФ и Азербайджана находятся в контакте для разрешения ситуации. "Уральские авиалинии" — назначенный перевозчик на этой линии, межправительственное соглашение о воздушном сообщении между двумя государствами действует, ограничения по количеству рейсов на линии Жуковский-Баку-Жуковский отсутствуют", — говорилось в сообщении Росавиации.

В прошлые годы разногласия между авиавластями РФ и рядом зарубежных стран возникали из-за статуса "Жуковского". Несмотря на близкое расположение к Москве, РФ относит его к региональным аэропортам, что дает право не ограничивать количество перевозчиков и рейсов на международных рейсах (в отличие от аэропортов Московского авиаузла — "Шереметьево", "Домодедово" и "Внуково", где такое ограничение действует). С этим в разное время не соглашались власти Грузии, Таджикистана, Израиля и Италии, которые настаивали на паритетных условиях выполнения рейсов через "Жуковский". Несколько раз споры доходили до частичного ограничения авиасообщения между странами.