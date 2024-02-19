В том числе внутренний пассажиропоток вырос на 7% — до 150 тыс. человек. Наибольший прирост обеспечили рейсы из Владивостока в Москву, Южно-Сахалинск, Красноярск и Екатеринбург.

На международных авиалиниях было обслужено почти 30 тыс. пассажиров.

В общей сложности пассажирам аэропорта Владивосток сейчас доступно 6 международных направлений. В том числе регулярные рейсы между Владивостоком и городами Китая выполняют 4 авиакомпании (российские "Аврора" и "Россия" и китайские Chengdu Airlines и Hainan Airlines) по трём направлениям: Пекин, Харбин и Далянь.

В 2023 году аэропорт обслужил более 2,5 млн пассажиров, что на 20% больше, чем в 2022 году.