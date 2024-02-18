Ранее российское дипведомство призвало вернуться на родину долго живущих в Шри-Ланке сограждан после домогательств к россиянкам в местном отеле.

"В связи с многочисленными обращениями росграждан по поводу инцидента с тремя девушками в отеле г. Хабарадувы, а также в свете опубликованного комментария посольства, сообщаем, что ситуация в Шри-Ланке стабильная и не несет угрозы жизни и здоровью туристов", — говорится в распространенном посольством сообщении.

"Граждане могут спокойно продолжать свой отдых на острове" — добавили в дипведомстве.

Посольство РФ в Коломбо ранее в воскресенье сообщило, что персонал отеля Rainbow Surf Beach Hotel в населенном пункте Хабарадува на Шри-Ланке домогался трех российских туристок.

После этого в отеле произошла драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица. "Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель", — сообщало посольство.

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на родину", — заявляло посольство.