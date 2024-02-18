"Сразу два российских посольства выпустили обращения с предупреждениями россиянам относительно рисков нахождения в зарубежных странах. В первом случае предупреждение связано с Абхазией, где 2 февраля был досрочно выпущен на свободу гражданин этой страны – Э.Г. Абухба, совершивший в 2019 году тягчайшее преступление в отношении российской туристки. Во втором случае – со Шри-Ланкой, где в ночь на 15 февраля в отеле Rainbow Surf Beach Hotel туристки из России подверглись домогательствам со стороны персонала гостиницы, что привело к драке с участием гражданина РФ, находящегося в стране по визе постоянно проживающего лица", — говорится в сообщении.

Ассоциация подчеркивает, что данные предупреждения не являются официальными уведомлениями о наличии угрозы безопасности жизни и здоровью граждан согласно 14 ФЗ "Об основах туристской деятельности в РФ".

"Туроператорам и турагентам не поступало рекомендаций воздержаться от продажи туров в Абхазию или на Шри-Ланку. Все отмены поездок производятся в обычном порядке – с удержанием фактически понесенных туроператором затрат", — сообщает АТОР.