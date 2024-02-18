"Посольство России в Шри-Ланке проинформировано об инциденте, случившемся в ночь с 14 на 15 февраля в Rainbow Surf Beach Hotel (н.п. Хабарадува, округ Галле, Южная провинция) с тремя российскими туристами. В отношении росгражданок, по их словам, имели место домогательства и непристойное поведение со стороны персонала отеля", — говорится в сообщении дипмиссии в телеграм-канале.

Как уточняется, после этого в отеле последовала драка с участием россиянина, находящегося на Шри-Ланке по визе постоянно проживающего лица.

"Хотели бы отметить, что это уже не первая подобная жалоба на указанный отель", — подчеркивается в сообщении.

В сообщении также говорится, что консульским отделом посольства "предпринимаются все возможные меры реагирования на это происшествие".

"В связи с участившимися инцидентами с участием росграждан, прежде всего, находящихся в островном государстве уже длительное время, Посольство призывает постоянно проживающих в Шри-Ланке россиян рассмотреть возможность возвращения на Родину", — сообщает посольство.