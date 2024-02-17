"В честь десятилетия сочинской Олимпиады 2014 года в Сочи на Аллее славы курорта "Роза Хутор" открыты две персональные медали — великой советской лыжницы, 4-кратной олимпийской чемпионки Галины Кулаковой и сноубордиста, 2-кратного олимпийского чемпиона Сочи-2014 Вика Уайлда", — говорится в сообщении.

Аллея славы "Роза Хутор" — представляет собой персональные золотые медали героев-олимпийцев с их изображениями, именами и спортивными титулами в окружении оливковых ветвей, которые установлены на ограждении набережной реки Мзымты по всей центральной части курорта в Роза Долине. Сегодня их стало 27. Рядом с каждой именной медалью на Аллее славы размещаются таблички с QR-кодом, при наведении на который можно получить сведения о спортивной биографии олимпийского чемпиона, виде спорта, достижениях.

Заслуженный мастер спорта России Вик Уайлд отметил, что для него курорт "Роза Хутор" — один из лучших курортов в мире.

"Сегодня, спустя десятилетие после Игр, я все еще ощущаю здесь дух Олимпиады. Я вижу как курорт растет и развивается. Он известен не только своей красивой природой, но и очень хорошей инфраструктурой, отличными склонами и трассами. Я чувствую себя очень свободно и мне нравится проводить здесь время. "Роза Хутор" — это место, где я могу кататься на сноуборде, где я счастлив. Открытие моей именной медали на Аллее славы — это большая честь. Ведь именно здесь моя жизнь круто поменялась, и я стал двукратным олимпийским чемпионом", — процитировала пресс-служба Вика Уайлда.

По словам, генерального директора курорта "Роза Хутор" Александра Белокобыльского, Аллея славы олимпийских чемпионов будет развиваться, в будущем курорт планирует устанавливать новые персональные медали в честь великих отечественных спортсменов.

"Роза Хутор" — круглогодичный горный курорт мирового класса, крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи. Зимой к услугам отдыхающих горнолыжные трассы общей протяженностью 105 км и 32 подъемника. Летом пользуются спросом пешие и веломаршруты по горным склонам. На курорте работают отели разной категории звездности.