"Изначально стоимость проекта составляла 1,8 млрд рублей. С учетом уточнения проекта мы привлекаем кредит правительства РФ в размере 993 млн рублей на реализацию второго этапа подъездной дороги", — сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Адыгеи по туризму и курортам Ибрагим Билимготов.

Таким образом, объем инвестиций в проект увеличился в 1,6 раза.

Как уточнили "Интерфаксу" в комитете, в 2023 году завершилось строительство первого этапа автомобильной дороги "Даховская — Дегуакская поляна" — двух мостов через реку Белая и ручей Дегуако.

ПАО "Россети Кубань" подвело к территории парка линии электроснабжения мощностью 4 МВт.

Ранее проект туристско-рекреационного парка "Даховская поляна" оценивался в 1,8 млрд рублей, бюджетный кредит составлял 739,9 млн рублей. Срок реализации — 2022-2024 годы.