"Для участников фестиваля будут организованы торгово-ярмарочные и выставочные ряды изделий из меха, кожи и кости, сувенирная продукция, блюда национальной кухни, домашняя выпечка, шашлык, мобильная ярмарка "Наша рыба" и многое другое", — сообщает администрация Ковдорского округа.

В программе праздника молодежные и семейные состязания по бегу на охотничьих лыжа, снегоступах, в метании аркана, стрельбе из арбалета, прыжках через нарты.

Кроме того, для гостей фестиваля развернут фотозону с традиционными видами жилищ — куваксой, вежей, чумом.

Для детей организаторы предусмотрели площадку с национальными играми. Также пройдут мастер-классы по саамскому рукоделию.

Саами — коренной народ российского севера, Норвегии, Финляндии и Швеции. Согласно данным Мурманскстата, по состоянию на 2021 год в Заполярье проживает более 1,3 тыс. саами.

Всего в регионе насчитается около 40 саамских общин. В основном они занимаются рыболовством и оленеводством.

Основным местом проживания саами в Мурманской области является Ловозерский район, в частности село Ловозеро. В местном Северном национальном колледже обучают профессиям оленевода, хозяина усадьбы, мастера по резьбе по кости, рогу и камню.