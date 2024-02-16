"Тройка самых востребованных у юной аудитории достопримечательностей — Петропавловская крепость, Эрмитаж и Петергоф", — говорится в сообщении.

Среди наиболее популярных современных точек притяжения оказались Музей железных дорог России, "Петровская акватория" и "Гранд Макет Россия".

Также аналитики зафиксировали рост востребованности патриотического туризма: большинство многодневных экскурсий для школьников имеют в программе как минимум один день, полностью посвященный блокадной теме, что подразумевает посещение Музея обороны и блокады Ленинграда, Пискаревского кладбища, музея "А музы не молчали" и других точек.

Также власти отмечают рост популярности промышленного и интерактивного туризма среди молодежи.

Всего за прошлый год Петербург посетили 860 тыс. человек младше 18 лет, или на 73 тыс. больше, чем годом ранее.