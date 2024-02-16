"Выставка включает более 80-ти предметов, бытовавших в крестьянских и дворянских семьях Тульской губернии. Это разнообразные фонари: дорожный, китайский, фонарь для велосипеда, подсвечники, керосиновые лампы", — говорится в сообщении.

Один из экспонатов — переносной фонарь начала XX века — находился в семье рабочего Тульского патронного завода Сергея Тараканова.

Отдельная витрина посвящена подсвечникам, пик производства которых пришёлся на XIX век. Здесь можно рассмотреть маленькие дорожные подсвечники, кабинетные и, так называемые, жирандоли, предназначенные для нескольких свечей. Присутствуют в экспозиции и специальные щипцы для снятия нагара со свечей.

"Мы стремимся продемонстрировать широкой аудитории предметы из нашего музейного фонда, которых на данный момент более 200 тысяч. Это позволит посетителям расширить свой кругозор, открыть для себя новые, интересные факты. Представленные здесь экспонаты органично вписались в пространство музея "Тульские самовары", одного из самых посещаемых в регионе", — рассказал генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Выставка будет работать по 17 мая.

Музей "Тульские самовары" расположен возле кремля в Туле. Главная экспозиция представляет развитие самоварного производства в Туле в течение более чем трех веков.