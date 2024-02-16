По данным сервиса, чаще всего российские туристы бронируют санатории в Южном, Центральном и Северо-Кавказском федеральном округе.

В топ-5 регионов по росту количества бронирований в феврале-марте вошли Татарстан, показатели выросли на 400% или в пять раз по сравнению с февралем-мартом прошлого года. Второе место заняла Тюменская область (плюс 333%). Замыкает тройку лидеров Краснодарский край, где количество бронирований выросло на 263%. За ними следуют Республика Марий Эл (плюс 200%) и Ставропольский край (плюс 148%).

При этом в рейтинге самых популярных направлений для санаторного отдыха первое место занимает Сочи в Краснодарском крае, за ним следуют Кисловодск и Москва.

Как отметили в "Яндекс Путешествиях", наибольший прирост количества бронирований в феврале-марте был у Железноводска – в 6 раз, Анапы – почти в 5 раз, Аксаково в Подмосковье – почти в 5 раз, а также у Тюмени – в 4 раза и Сочи – в 3,5 раза.