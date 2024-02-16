"Гастрономический ассортимент пользуется чрезвычайно высоким спросом у гостей выставки. За три месяца ее работы продано более 14 тонн тульских пряников. А на стенде региона порядка 3,5 тыс. раз открыт секрет их приготовления", — говорится в сообщении.

По итогам экспресс-викторины сгенерировано 6,5 тыс. QR-кодов с тульским пряником в подарок.

Зона мастер-классов экспозиции стала площадкой для бисероплетения, росписи 12 тыс. глиняных тульских городских игрушек и 3,8 тыс. деревянных магнитов в форме тульского самовара.

Отмечается, что 87 музеев региона провели интерактивные программы, викторины, лекции и мастер-классы на тульском стенде. В тематическом дефиле задействовано 150 костюмов коллекций "Тульский Кремль" и "Филимоновская игрушка".