"Отличившиеся в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности сочинские школьники получат туристические сертификаты на посещение объектов достопримечательности курорта", — говорится в сообщении.

Программу туристических сертификатов планируется запустить на весенних каникулах. "Специальный туристический сертификат включает в себя посещение организованными группами объектов показа внутри города, проезд и питание во время экскурсии. На эти цели из городского бюджета будет выделено 10 млн рублей", — отмечается в сообщении.

На первом этапе в проекте примут участие свыше 3 тыс. школьников.

"Цель туристического проекта "Городские путешествия" — расширение возможностей для сочинских семей по посещению детьми знаковых мест курорта. Инициатива, которая принадлежит мэру Сочи Алексею Копайгородскому, позволит расширить возможности для отдыха школьников в каникулярное время, а самим ребятам узнать новые интересные факты о родном городе", — цитирует пресс-служба первого заместителя главы Сочи Светлану Калинину.

В Сочи насчитывается 165 природных, культурных, исторических, культурно-познавательных, развлекательных объектов показа. Администрацией города Сочи уже проведены встречи с представителями горнолыжных курортов, экскурсионных фирм, особо охраняемых природных территорий. Достигнуты договоренности также о программах лояльности и бесплатных экскурсиях детям из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.