Отмечается, что общая протяженность объектов составляет 212,2 км, объем финансирования — более 7,1 млрд рублей.

Ряд работ по ремонту дорог, ведущих к туристическим локациям Дагестана, был выполнен уже в прошлом году.

В 2023 году, по данным ведомства, проведен капремонт автодороги местного значения "Буйнакск — Верхний Каранай" на участке км 0 — км 7 в Буйнакском районе. Дорога ведет к набирающему популярность у туристов смотровой площадке на Сулакский каньон. Объект в июле 2023 года введен в эксплуатацию.

Вместе с тем в прошлом году проведен ремонт автодороги "Урма-Губден" на участке км 14 -км 30 в Карабудахкенстком районе. Дорога является одним из основных маршрутов транспортно-логистического комплекса республики.

В ведомстве добавили, что в прошлом году также проведен капремонт дороги Дылым- Инчха- Миатли на участке км 0- км 7 в Казбековском районе. Отмечается, что маршрут проходит через такие туристические локации, как Главрыба, Сулакский каньон, туристический комплекс — пещера "Нохъо", также обеспечивает краткий маршрут к Казбековскому заповеднику.

Как сообщалось, в Дагестане сохраняется динамика роста туристического потока, ежегодно отмечается его прирост на 12-15%. Распространенными локациями в регионе для посещения у туристов является мультимедийный фонтан, расположенный в Дербенте, ракетный корабль экраноплан "Лунь" в Дербентском районе, Сулакский каньон, Хунзахский район, Комплекс пещер "Салатау", Бархан "Сарыкум", Самурский лес и другие.