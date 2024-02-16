"Порядка 30% от всех бронирований на длинные выходные, приуроченные к 23 февраля и 8 марта, составляют горнолыжные туры. Еще 30% россиян будет работать. Также есть те, кто останутся дома", — сказал он на пресс-конференции в пятницу.

Как отметил Барзыкин, наиболее популярными внутрироссийскими направлениями стали Краснодарский край, Абхазия, Крым, Казань. Также востребованы Москва и Подмосковье, Золотое Кольцо, Байкал, туры выходного дня в Карелию, Калининград, Тулу.

По словам президента "Альянса турагентств" Натальи Осиповой, горнолыжные туры стали лидером спроса не только на предстоящие праздничные выходные, но и зимой в целом. Второе место занимает санаторно-курортный отдых.

Как отметила эксперт, среди зарубежных направлений наиболее востребованы Турция, которая у некоторых туроператоров конкурирует по количеству бронирований с Таиландом. Второе место занимают Египет и ОАЭ. Замыкает тройку лидеров Шри-Ланка.

Также среди популярных направлений – Мальдивы, Сейшелы, Катар, Индонезия, Маврикий, Вьетнам, Индия, Куба, Оман, Абхазия, Узбекистан и Азербайджан.

"Глубина продаж по зарубежным турам выросла. В прошлом году мы фиксировали продажи за две недели, в этом году она составляет 56-60 дней. Забронировать все туры еще можно, но во многих популярных отелях закончились места, потому что это праздничные высокие даты, которые пересекаются с китайским Новым годом", — добавила Осипова.

По словам экспертов, дешевле всего сейчас обойдется поездка в Белоруссию, однако в популярных санаториях страны на ближайшие даты мест уже практически нет.