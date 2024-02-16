Рейсы будут выполняться в рамках чартерной программы совместно с туроператорами.

По данным "Рощино", другие авиакомпании прямые рейсы между Тюменью и Шарм-эль-Шейхом не выполняют.

Как сообщалось, с 14 февраля "Уральские авиалинии" открыли чартеры в Шарм-эль-Шейх из Москвы, с 15 февраля из Волгограда, с 23 февраля планируют выполнять из Уфы.

"Уральские авиалинии" заметно расширили полетную программу за рубеж после того, как в конце 2023 года завершили процесс страхового урегулирования в отношении 19 Airbus с группой AerCap.