"В строительство на променаде (отель, клиника и т.д.) вкладывается более 7 млрд рублей, создается туристическая инфраструктура, построен удобный лифт по механизму земля в обмен на инвестиционные обязательства", — написал губернатор.

Ранее сообщалось, что в 2019 году правительство Калининградской области, АО "Раушен Хотел Ресорт" и банк ВТБ подписали соглашение о строительство гостинично-медицинского комплекса в городе Светлогорск. Тогда инвестиции в проект оценивались в 6 млрд рублей, из которых на средства банка приходились свыше 4 млрд рублей.

В рамках проекта планируется построить гостиничный комплекс на 120 номеров. Рядом будет возведен комплекс на 235 сервисных апартаментов; крупный медицинский центр с бальнеологическим, хирургическим и реабилитационным, а также СПА отделениями. Инвестор взял на себя также обязательства по укреплению берегового склона — строительство подпорной стены.

Ряд возводимых объектов на сегодняшний день находятся в высокой степени готовности.

Новый променад в Светлогорске был построен в 2019 году. Протяжённость новой зоны отдыха составляет 1200 метров, ширина — от 12 до 30 метров. Стоимость строительства составила 1,4 млрд рублей средств федерального бюджета.