"Для увеличения пропускной способности и синхронизации режима работы автомобильных пунктов пропуска Краскино (РФ) — Хуньчунь (КНР) принято решение об увеличении времени работы пассажирского направления на два часа", — говорится в сообщении.

С 18 февраля пассажирское направление будет работать с 9:00 до 19:00 по местному времени и без выходных, ранее пассажиров оформляли с 10:00 до 18:00 шесть дней в неделю.

Таким образом, с 18 февраля устанавливается единый режим работы грузового и пассажирского направлений пункта пропуска Краскино в Приморском крае на границе с КНР: семь дней в неделю с 9:00 до 19:00.

"Совместная работа российской и китайской сторон, направленная на увеличение времени работы пункта пропуска Краскино позволит увеличить пропускную способность и с большим комфортом планировать пересечение границы", — цитирует пресс-служба руководителя Росгранстроя Геннадия Безлобенко.