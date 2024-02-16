"Севастопольские таможенники пресекли попытку незаконной легализации яхты, похищенной группой россиян на Карибских островах весной 2019 года", — говорится в сообщении.

Уточняется, что россияне во время отдыха на островах Антигуа и Барбуда в 2019 году взяли напрокат парусно-моторную яхту стоимостью 30 млн рублей у чартерной компании. Судно перегнали в Россию, а один из злоумышленников зарегистрировал его, подделав документы.

Яхту начали сдавать в аренду под российским флагом для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. После этого судно попало в поле зрения севастопольских таможенников.

Экспертиза установила, что яхта имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Кроме того, судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара.

Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей, отмечает пресс-служба ФТС.

Севастопольская таможня возбудила уголовные дела по ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 174 УК РФ (легализация имущества, приобретенного преступным путем).

Собственник яхты подтвердил информацию о хищении судна. Уголовное дело возбуждено также королевской полицией Антигуа и Барбуды.

Один из россиян, который, как считает следствие, возглавлял эту преступную группу, находится в международном розыске, говорится в сообщении.

Как пишут СМИ, ранее в Турции группу россиян заподозрили в краже дорогой яхты. Угонщики вышли на яхте в нейтральные воды, предварительно избавившись от системы слежения на борту.