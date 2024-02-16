"В память о нашей мировой легенде, чемпионе по возрасту карликовом бегемоте Рифе, который покинул этот мир в октябре прошлого года в возрасте 51 года, у нас появится арт-объект — Бегемот в натуральную величину", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас статуя готовится к перевозке в Ростов-на-Дону, место для ее установки на территории зоопарка уже выбрано.

Ранее сообщалось, что в октябре прошлого года в возрасте 51 года и 6 месяцев в зоопарке Ростова-на-Дону умер карликовый бегемот Риф, который был возрастным рекордсменом для своего вида во всем мире.

Бегемот родился 7 апреля 1972 года в зоопарке США, в 1973 году его перевезли в Калининградский зоопарк, где у него появилось потомство. В ноябре 1990 года Риф переехал в зоопарк Ростова-на-Дону.