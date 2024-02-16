Результаты исследования, опубликованные в пятницу на портале, показывают, что чаще всех так поступить собираются сограждане с ежемесячным доходом от 50 тыс. до 99 тыс. 999 рублей.

По данным SuperJob.ru, не планируют брать дополнительные дни к предстоящим праздничным выходным почти две трети россиян (60%), чаще всего такие планы у женщин, а также сограждан 35-44 лет — по 63% респондентов соответственно.

Согласно опросу, по сменному графику работают 12% россиян, оставшиеся 16% респондентов пока не определились относительно того, брать или не брать дополнительные дни отдыха к праздничным выходным.

Опрос был проведен 2-14 февраля 2024 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России и имеющих постоянную работу, в 383 населенных пунктах РФ, во всех федеральных округах.