Как рассказал председатель комитета Тульской облдумы Денис Бычков, несколько лет назад при составлении концепции развития села Себино было предложено разработать ряд уникальных авторских сувениров. Развивая идею, выбрали направление народной игрушки и решили расширить ее географию: сконцентрироваться не только на персонажах из села Себино, но и охватить весь Епифанский уезд конца XIX-начала XX веков. Так и появились первые персонажи Епифанской игрушки.

"Хотелось передать сюжеты знаменитой Епифанской ярмарки и городской административной жизни. Сейчас представлены 4 варианта игрушки, отражающие быт и жизнь того времени, но уже скоро появятся и другие, например, персонажи городового и почтальона", — отметил Бычков.

Авторами игрушек стала семья Савиных.

Светлана Савина отметила, что особенно интересно работать над поиском в архивах и музейных фондах характерной одежды тех времен.

По ее словам, при создании Епифанской игрушки используется не характерная для многих промысловых игрушек глина, а фарфор. Кроме того, ее основа отливается, что позволяет получить тонкую стенку, а как следствие — малый вес изделия.

Для развития коллекции Епифанской игрушки депутаты предложили воссоздавать сюжеты по старинным фотографиям.

В Тульской области в настоящее время насчитывается более 40 народных промыслов и ремесел. Тула славится своими самоварами, пряниками, ружьями, гармонями, выпуском филимоновских игрушек, белевской пастилы, одоевских кружев.

Уездный город Епифань был основан князем Иваном Мстиславским как форпост на южной границе Московского государства более 400 лет назад. Именно отсюда берут свое начало корни донского казачества. Поселок Епифань включен в список исторических мест России.

Село Себино в Тульской области — родина блаженной Матроны Московской. Причислена к лику общецерковных святых. В Себине расположены музей святой Матроны, старинный храм, святой источник с купелью и памятник Матроне.