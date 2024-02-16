"В рамках проекта "Большой Владивосток" рядом со столицей Приморского края будет создан новый город-спутник. Работа над мастер-планом города-спутника идет с 2022 года. В 2024 году планируется начать строительные работы", — сказал Трутнев в пятницу во Владивостоке на совещании по вопросу реализации этого проекта.

Он добавил, что на инфраструктуру в рамках государственной программы развития Дальнего Востока выделено 30 млрд рублей.

"Хочу подчеркнуть, что это достаточно большое событие для Дальнего Востока, для нашей страны. Начинаем строить новый город. При этом у нас есть возможность сразу строить его правильно, обустраивая важнейшую для приморского города часть — набережную", — отметил Трутнев.

Инвесторы планируют вложить сотни миллиардов рублей в строительство города-спутника, сообщил вице-премьер журналистам после совещания.

"Инвесторы есть, они заявляются на достаточно большой объем инвестирования, это сотни миллиардов рублей", — сказал он.

В свою очередь министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил журналистам, что для реализации проекта будет создана единая структура.

"Чтобы интегрировать всю работу, мы по поручению Юрия Петровича Трутнева создадим проектный офис, куда пригласим все заинтересованные федеральные органы", — рассказал он.

Также, по словам министра, город-спутник может заинтересовать туристов.

"Не в последнюю очередь это объект, также обращенный к странам стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Мы предусмотрим туристические "магниты", которые привлекут в город и россиян, и зарубежных гостей", — сообщил Чекунков.

"У нас на совещании звучали такие высокие амбиции как "конкурент Сочи на Дальнем Востоке", широта у нас одна, но климат разный. Мы сделаем все возможное, чтобы это была серьезная конкуренция", — добавил он.

Вариант концепции города, получившего название Спутник, был презентован на VII Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 года во Владивостоке. Создание Спутника позволит объединить Владивостокский городской округ и Артем в одну агломерацию с населением более 1 млн человек.

Гендиректор АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" Николай Запрягаев в январе этого года сообщил, что в новом городе-спутнике планируется построить не менее 2,5 млн кв. м жилой и коммерческой недвижимости.

По его словам, уже завершено мастер-планирование территории. Специалисты приступили к инженерным изысканиям и проектированию первых объектов. Это территория площадью 1,4 тыс. га в 30 минутах езды от центра Владивостока и до международного аэропорта.