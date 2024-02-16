Такие данные привела пресс-служба главы республики со ссылкой на итоги совещания, которое прошло под руководством заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, посвященном вопросам реализации инвестиционных проектов в сфере туризма.

По данным пресс-службы, в ходе встречи обсуждались реализация мероприятий по комплексному развитию города Дербент, создание всесезонного туристско-рекреационного курорта "Каспийский прибрежный кластер", всероссийского детского центра "Дагестан", а также проект курорта "Каякент".

По словам Чернышенко, которые приводятся в сообщении, на реализацию проекта "Каспийский прибрежный кластер" планируется привлечь 68 млрд рублей частных инвестиций, создать порядка 7 тыс. номеров и более 7 тыс. рабочих мест.

"Отмечу, что регион привлекателен для инвесторов, которые готовы вкладывать как в масштабные проекты, так и в те, которые можно реализовать в краткосрочный период. Например, по программе строительства модульных средств размещения", — приводятся в сообщении слова Чернышенко.

Говоря о строительстве в регионе Всероссийского детского центра, глава республики Сергей Меликов остановился на вопросе его проектирования. По его словам, предварительно рассматривается несколько направлений специализации будущего комплекса — спортивное, естественно-научное и гуманитарное.

Меликов подчеркнул, что для создания курорта "Каякент" на побережье есть все условия.

"Территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе. Нами предложено реализовать проект, разделив его на три зоны: Прибрежную зону — предполагается строительство отелей, санаториев, многофункциональных центров, тематических парков, спортивных и развлекательных зон отдыха. Зону комплексного развития по примеру города Дербент. И зону развития особо охраняемой природной территории общей площадью 1,53 тыс. га", — приводятся в сообщении слова Меликова.

Каспийский туристический кластер — проект создания рекреационной инфраструктуры на территории, прилегающей к пляжной линии вдоль городов Махачкала, Дербент, Каспийск, Избербаш. Мастер-план курортной зоны в Дербентском районе разрабатывается компанией "Кавказ.РФ".

Ранее Ростуризм сообщал о совместной с властями Дагестана проработке планов создания в регионе морского курорта. Сообщалось, что там можно возвести комплекс на площади около 200 га с отелями на 30 тыс. номеров. Это позволит создать аналог Сочи с горным и морским кластерами.