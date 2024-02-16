Комитет имущественных отношений подписал договор с АО "Главное управление обустройства войск" на выкуп помещений в Соляном переулке, дом 9. Благодаря этому музей получит более 8400 кв. метров площади, его площадь увеличится в шесть раз.

В сообщении отмечается, что первым этапом реализации Дорожной карты, подписанной еще в 2020 году, в 2023-м стала передача в безвозмездное пользование музею помещений общей площадью 1710,6 кв. метров по адресу наб. реки Фонтанки, дом 10, принадлежащих на праве оперативного управления Военному учебно-научному центру Военно-морской академии им.Кузнецова.

Вторым этапом стал выкуп нежилых помещений общей площадью 8473 кв. метров по адресу Гангутская улица, дом 1 из собственности Главного управления обустройства войск. Дорожная карта предусматривает дальнейшее поэтапное высвобождение объектов недвижимости ведомствами Минобороны.

"По поручению президента России в 2023 году была разработана и представлена концепция развития Музея обороны и блокады Ленинграда. Он станет крупным научно-просветительским центром, задачи которого — формирование достоверного и доступного научного знания об истории обороны и блокады Ленинграда, патриотическое воспитание и историческое просвещение, защита исторической правды, противодействие фальсификации истории", — говорится в сообщении.

В ближайшее время на основе концепции начнется разработка проекта новой экспозиции и инфраструктуры, которая предполагает деление музейно-научного комплекса на несколько блоков — музейно-экспозиционный, куда войдет основная экспозиция, музейную библиотеку, фондохранилище и реставрационный центр, выставочный зал и театральную площадку, блок военной археологии и зал временных выставок, блок экспозиции "История Соляного городка".

Она также предполагает создание научно-просветительского центра, в том числе Института истории обороны и блокады Ленинграда, а также молодежного медиацентра и Центра музейной педагогики.

"Наиболее интересно будет подаваться информация в специальных мультимедийных и инсталляционных зонах. Одну из таких запланировано создать в бывшем техническом бассейне с трехуровневым механизмом демонстрации мультимедийной карты операций по прорыву блокады, макета переправы по Ладожскому озеру "Дорога Жизни" и макета Ленинграда с отображением районов, подвергавшихся интенсивным обстрелам и бомбежкам", — говорится в сообщении.