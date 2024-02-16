"Ледовая переправа на Малом Море до острова Ольхон открыта. Ее маршрут прежний: "Куркут — Иркутская Губа". Это единственный безопасный путь на Ольхон", — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты постоянно отслеживают состояние переправы, в случае ухудшения ледовой ситуации на Байкале она может быть закрыта.

Как сообщалось, 12 февраля ледовую дорогу на байкальский остров Ольхон временно закрыли из-за появления на ней разлома.

В этом году ее открыли 9 февраля. На переправе оборудованы две полосы движения, каждая шириной 20 м.

Ольхон — самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале, его длина — 73,5 км, ширина — до 15 км. Он соединен с материком паромной переправой летом и ледовой дорогой зимой. Ольхон является популярным местом отдыха туристов в Иркутской области и входит в состав Прибайкальского национального парка. В настоящее время на острове постоянно проживают около 1,7 тыс. человек. Ежегодно его посещают несколько сотен тысяч туристов.