"Не достигли пока до пандемийных значений, потому что, во-первых, не с самого начала года в прошлом году запустили движение. Меньше 2 миллионов (человек — ИФ) пассажиропоток по Дальнему Востоку, в 2019 году, до пандемии, максимум 4,7 миллиона", — сообщил Давыдов в пятницу журналистам во Владивостоке, отвечая на вопрос о показателях пассажиропотока ДФО и КНР.

Он добавил, что таможня отмечает тенденции к восстановлению "помогаечного" бизнеса.

"Мы видим, что определенную тенденцию к восстановлению помогаечного бизнеса. Можно понаблюдать, когда стоит автобус и видно, что люди, так называемые туристы, на самом деле перевозят чемоданы в течение дня через пункт пропуска", — подчеркнул он.

"Помогайками" на Дальнем Востоке традиционно называют туристов, которые за вознаграждение перевозят через госграницу небольшие коммерческие партии товаров под видом тех, которые они, якобы, приобрели для личного пользования. Такие товары не облагаются пошлинами, в отличие от коммерческих партий.