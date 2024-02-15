Работа тульских музейщиков была представлена в номинации "Видеоролики до 30 секунд". Сюжет подготовлен творческой группой Богородицкого дворца-музея и парка.

"Победа в Международном форуме-конкурсе "Диво Евразии" — замечательное достижение для Тульского музейного объединения. Это подтверждение того, что наша работа приносит результаты и находит отклик", — отметил генеральный директор Тульского музейного объединения Роман Гаврилин.

Финальные мероприятия проходили в Тегеране и Исфахане. Тульский видеоролик был признан лучшим среди работ из Азии и Африки, Индии, Эфиопии, Шри-Ланки, Танзании, Новосибирска.

Ранее работа стала победителем в полуфинале Х Всероссийского конкурса "Диво России" в Йошкар-Оле, взяв "серебро" в финале Х Всероссийского конкурса "Диво России" в Смоленске.

Богородицкий дворец, построенный по указу императрицы Екатерины II, является памятником архитектуры конца XVIII столетия — объектом культурного наследия. В музейный ансамбль входит дворец с 13 экспозиционными залами площадью около 800 кв. метров, 53 га парка и въездная башня. Его фонды насчитывают почти 15 тыс. экспонатов. Музей принимает в год более 100 тыс. посетителей.

Дворцово-парковый комплекс принадлежал роду Бобринских, который ведет свою родословную от внебрачного сына Екатерины II и Григория Орлова Алексея Бобринского. Сам Бобринский был видным государственным деятелем, министром путей сообщения.