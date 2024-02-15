"Перед вами голова шерстистого носорога — череп, только что переданный нам Северо-Западной дирекцией министерства культуры, был конфискован на таможне. Абсолютно уникальный предмет, в очень хорошем состоянии", — сказала Сивкова на пресс-конференции в Петербурге.

Она уточнила, что артефакт будут показывать в экспозиционном корпусе "Планета Океан". Череп проиллюстрирует рассказ об изменении климата на планете.

Как сообщалось, останки шерстистого носорога калининградские таможенники не выпустили из России в декабре прошлого года. Его обнаружили в посылке, которая шла из Якутии в США через Калининград и была отправлена гражданином России.

Череп массой около 13 кг и в блину более 80 см не имел разрешительных документов. Экспертиза установила, что это культурная ценность. Суд признал череп бесхозяйным и обратил в собственность государства.

Шерстистый носорог, или волосатый носорог — вымершее млекопитающее семейства носороговых отряда непарнокопытные. Был распространен в Евразии, окончательно исчезнув 8-14 тыс. лет назад. Значительная часть периода существования этого животного пришлась на время последнего в истории Земли оледенения. Этот носорог был типичным представителем так называемой мамонтовой фауны.