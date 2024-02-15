«Как считают в министерстве, этой суммы должно хватить на прогнозируемый иностранный турпоток в 2024 году. Таиланд рассчитывает принять 35 млн иностранных путешественников. По состоянию на 11 февраля, число прибывших из-за рубежа составило 4,3 миллиона человек, это позволяет ожидать достижения поставленной цели по турпотоку к концу года», — пишет издание со ссылкой на главу министерства Судавана Вангсуфакикосола.

Как отмечает газета, средства предназначены для компенсации иностранным туристам любых несчастных случаев, которые могут произойти во время их путешествий по Таиланду в период с 1 января по 31 августа этого года.

«Страхование включает до $27,7 тыс. на человека в случае смерти и $8,3 тыс. в случае необратимой потери органов, зрения или пожизненной инвалидности. Кроме того, максимум $13,8 тыс. можно будет потратить на медицинские расходы», — пишет издание.

Как уточняет The Thaiger, туристы имеют право на страховые выплаты, если несчастный случай произошел не из-за их халатности, намерения совершить что-то противозаконное или рискованное. Также они должны приехать Таиланд по туристической визе или с туристическими целями.

Программа страхования иностранных туристов пришла на смену ране существовавшему в Таиланде фонду помощи иностранным туристам.

Предполагается, что туристы сначала должны будут покрыть свои медицинские расходы, а затем обратиться за возмещением средств. Для этого в туристических провинциях есть центры помощи туристам, которые помогут подавать заявление в течение 15 дней с момента происшествия. Также можно обратиться в специальные центры помощи в аэропортах Суварнабхуми и Дон Муанг в Бангкоке. Заявки также принимаются по почте или электронной почте. Компенсацию можно ожидать в течение следующих 15 дней.