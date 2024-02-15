«По данным Росстата, турпоток в Дагестан увеличился на 76%. Для большего раскрытия туристического потенциала Республики необходимо развивать инфраструктуру и создавать комфортные гостиницы. Курорты Дагестана станут «жемчужинами» проекта по созданию федеральных морских круглогодичных курортов «5 морей и озеро Байкал». Отмечу, что регион привлекателен для инвесторов, которые готовы вкладывать, как в масштабные проекты, так и те, которые можно реализовать в краткосрочный период. Например, по программе строительства модульных средств размещения», – сказал Чернышенко на совещании по вопросам реализации инвестпроектов в сфере туризма в Дагестане.

Как отметили в пресс-службе, на реализацию проекта «Каспийский прибрежный кластер» планируется привлечь 68 млрд рублей частных инвестиций, создать порядка 7 тыс. номеров и более 7 тыс. рабочих мест. Предполагается обустройство береговой полосы протяженностью 6 км, строительство современной набережной, спортивных и развлекательных зон, новой туристской инфраструктуры.

По словам глава Дагестана Сергея Меликова, для создания курорта «Каякент» на побережье есть все условия, например, более 10 км широкого песчаного пляжа, тёплое и неглубокое Каспийское море, Кавказа, транспортная доступность. Более того, сама территория курорта обладает источниками 4 видов лечебной воды и грязи.

«Так как территория, на которой планируется реализация города-курорта, входит в границы особой экономической зоны в Каякентском районе, нами предложено реализовать проект, разделив его на три зоны. Прибрежную зону – предполагается строительство отелей, санаториев, многофункциональных центров, тематических парков, спортивных и развлекательных зон отдыха. Зону комплексного развития по примеру города Дербента. И зону развития особо охраняемой природной территории общей площадью 1530 га», – рассказал он на совещании.

Он также добавил, что в Дагестане наблюдается устойчивая динамика основных показателей туротрасли. Так, объем туристических услуг на декабрь 2023 года составил 16,5 млрд рублей, это на 8,5 млрд больше чем за весь 2022 год.