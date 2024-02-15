Под парадным двором подразумевается курдонёр перед дворцом на реке Фонтанке, который служил подъездом ко дворцу со стороны набережной и был свободен от зеленых насаждений. Планировка двора изменилась только в 1920-х годах. Появились газоны и сирень.

"Будем принимать буквально сегодня уже проектную документацию по реставрации и ремонту курдонёра. Конечно, мы пытаемся сохранить то, что нам история оставила, немножко конфигурацию изменив. Зелень оставим. Если будет плац только из булыжника — это не самое правильное решение, все-таки очень хочется, чтобы дышал город, другие краски появлялись", — сообщила Метелица.

Кроме того, музей планирует привести в порядок и внутренний сад дворца, ставший общедоступным только в 1920-х годах. В течение всего ХХ века его планировка, по словам Метелицы, "неконтролируемо менялась".

На текущий момент готовится к рассмотрению эскизный проект сада, который предполагает восстановление скульптурного убранства сада, утраченного фонтана XVIII века, реставрация малых архитектурных форм, восстановление центральной дорожки.

Метелица также сообщила, что в 2024 году будет завершена реставрация двух залов, примыкающих к танцевальному Белому залу дворца, а также завершатся работы в северном павильоне архитектора Квадри.

Ранее сообщалось, что реставрация дома-музея Шаляпина в Петербурге завершится осенью 2025 года. Для публики экспозицию мемориальной квартиры планируют открыть весной 2026 года.