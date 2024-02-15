В экспозиции можно увидеть архивные фотографии (в том числе о жизни в Арктике в годы Российской империи), приборы и оборудование, архивные фотографии, образцы из коллекций фарфора, карт, книг и судомоделей.

Особое внимание уделено восстановлению ледокола и создании в 2004 году музейной экспозиции. Об этих процессах рассказывают фотографии.

"Самое главное, что было сделано за эти годы, — сам корабль. Более 3 км кабельных трасс, сотни метров трубопроводов. Все помещения отреставрированы и приведены в порядок, отремонтированы палубы, в том числе главная", — подчеркнула Сивкова.

Она добавила, что главной задачей для музея в ближайшем будущем останется сохранение ледокола.

"Это наисложнейшая задача. Почему в России так мало кораблей-музеев? Потому что это безумно дорого, затратно и сложно. (...) Корпуса разрушаются, и сегодня наша основная задача — разработать, наконец, окончательно методические рекомендации по сохранению корпусов кораблей на долгие-долгие годы", — поделилась гендиректор Музея Мирового океана.

Также, добавила она, экспозицию на борту ледокола оснастят интерактивным оборудованием. На это в ближайшее время выделят дополнительные средства.

Кроме того, в планах на будущее — создание новых экспозиций.

"Красин" (до 1927 года — "Святогор") — арктический ледокол русского и советского флота. Спущен на воду в августе 1916 года для освоения Северного Ледовитого океана. Стал вторым арктическим ледоколом после "Ермака". В годы Великой Отечественной войны пришел в Мурманск и участвовал в морских сражениях, в 1942-1943 годах выполнял ледовую проводку конвоев в Белом и Карском морях.

В начале 1990-х годов "Красин" признали памятником. В 1995 году на борту ледокола открыли первую музейную экспозицию, а в феврале 2004 года она стала филиалом Музея Мирового океана (главный комплекс находится в Калининграде).

Установлен на вечную стоянку как корабль-музей на набережной Лейтенанта Шмидта в Петербурге.