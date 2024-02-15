Фестиваль пройдет 10-11 августа, основной сценой станет парадный двор Шереметевского дворца на набережной Фонтанки в центре северной столицы.

Кроме того, ожидаются концертный марафон участников фестиваля, мастер-классы, творческие встречи, экскурсии по обновленной экспозиции музыкальных инструментов.

"В этом году мы также опубликуем положение об участии во всероссийском конкурсе для коллективов и исполнителей из разных регионов страны. Хотим сделать его ежегодным", — сказала Ярославцева.

Положение о конкурсе будет опубликовано на сайте фестиваля 1 марта, заявки будут принимать с 15 марта по 15 апреля, их оценит профессиональное жюри и публика путем интернет-голосования.

Победителей пригласят к участию в фестивале, оплатят проезд и проживание в Петербурге.

Этнический фестиваль "Музыки мира" проводится Санкт-Петербургским государственным музеем театрального и музыкального искусства с 2016 года.