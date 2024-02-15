Комплекс Луизенберг, расположенный в посёлке Зелёный бор Черняховского района и являющийся объектом культурного наследия, будет продаваться на электронных торгах.

Стартовая цена комплекса составляет 6,5 млн рублей, говорится в пресс-релизе.

История Луизенберга насчитывает более двух столетий. В 1811 году в излучине живописной реки Писса при содействии королевы Пруссии Луизы был построен образовательный центр для подготовки школьных учителей. В конце XIX века на территории были возведены новые корпуса учительской семинарии, которые позже использовались как социальные учреждения, а в годы СССР перешли в ведение министерства обороны.

Сегодня Луизенберг — это два отдельно стоящих кирпичных здания площадью 960 кв. м и 1231 кв. м, земельный участок площадью 0,4 га. По живописному участку проложены мощеные дорожки, вдоль аллей растут хвойники и старинные лиственные деревья, отмечает пресс-служба.

Вместе с тем до нашего времени здания, построенные с большим запасом прочности из красного кирпича, дошли в аварийном состоянии. Специалисты региональной Службы охраны объектов культурного наследия считают, что восстановить их и приспособить к современному использованию вполне реально.

Луизенберг является объектом культурного наследия, что даёт возможность потенциальным инвесторам получить дополнительную поддержку по линии государственных программ по вовлечению памятников архитектуры в хозяйственный оборот. Корпорация развития области в 2023 году заказала проект консервации комплекса Луизенберг. Документация подготовлена в полной мере, резюмирует пресс-служба корпорации развития региона.