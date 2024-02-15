В преддверии мероприятия в Сочи обустроено и благоустроено почти 25 тыс. кв. м пешеходных зон, порядка 30 тыс. кв. м скверов и площадей, расширены возможности для отдыха с детьми в сквере "Фестивальный".

"В гостевой маршрут Всемирного фестиваля молодежи — 2024 вошли 67 улиц Сочи", — говорится в сообщении.

"На улицах гостевого маршрута установлено 12 фотозон и 16 тематических световых конструкций, 55 уличных медиа-экранов, дополнительно установлено свыше 320 единиц парковой мебели и вазонов. Проведена большая работа по озеленению и цветочному оформлению территорий. Высажено 178 пальм, а также почти 600 деревьев и кустарников", — отмечает пресс-служба.

Кроме того, на 38 сочинских улицах дополнительно установлены камеры видеонаблюдения.

"Всего в Сочи к комплексу "Безопасный город" подключены 3230 камер, из которых 1310 размещены на гостевом маршруте фестиваля", — уточнили в пресс-службе.

Также сообщается, что 150 городских автобусов и 50 остановочных павильонов уже украшены символикой фестиваля. В этой же тематике оформлены въездные группы и помещения аэропорта и железнодорожного вокзала "Адлер".

"Подготовка к Всемирному фестивалю молодежи в Сочи по поручению главы города Алексея Копайгородского ведется по всем направлениям. Это и благоустройство общественных пространств, и обучение волонтеров, и подготовка транспортной и коммунальной инфраструктуры к приему большого количества гостей. Обновленные общественные пространства и новые тематические фотозоны и малые архитектурные формы станут точками притяжения для участников фестиваля и журналистов со всего мира", — цитирует пресс-служба первого заместителя главы Сочи Светлану Калинину.

Всемирный фестиваль молодежи объединит почти 20 тыс. участников — российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, а также представителей различных детских организаций и объединений.