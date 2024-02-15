Установлено, что в 2005 году администрация Приволжского района без проведения торгов передала в аренду предпринимателю на 11 месяцев участок для проектирования рекреационного центра, при этом фактически под видом аренды земля была передана под строительство. После возведения объекта в 2013 году администрация передала участок ему в собственность.

"Кроме того, площадь приобретенной земли в 227 раз превышала площадь объекта капитального строительства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на протяжении длительного времени распоряжение землей осуществлялось с нарушением закона, а должностные лица не принимали мер к возврату земель.

В свою очередь прокуратура Ивановской области сообщает, что на протяжении длительного времени данный участок использовался для оказания гостиничных услуг. Для этого самовольно, без получения разрешения и проведения историко-культурной экспертизы были возведены одноэтажные строения, оформленные как объекты незавершенного строительства.

Возбужденное следователями уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) находится на контроле прокуратуры.