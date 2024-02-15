Как сообщается в пресс-релизе компании, её выручка в октябре-декабре увеличилась на 0,8%, до $540,65 млн. Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем ожидали этот показатель на уровне $546,8 млн.

Чистая прибыль в прошлом квартале составила $46,9 млн, или $0,23 на акцию, по сравнению с $41,3 млн, или $0,19 на акцию, за аналогичный период годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $0,21 на акцию при прогнозе в $0,23 на акцию.

Сопоставимые продажи в мире выросли на 3,2%, в то время как аналитики ждали их увеличения на 2,5%.

Wendy's ожидает, что по итогам 2024 года ее скорректированная прибыль составит $0,98-1,02 на акцию. Прогноз оказался хуже ожиданий аналитиков, которые рассчитывали на годовую прибыль на уровне $1,11 на акцию.

Акции Wendy's дешевеют на 2,3% в ходе предварительных торгов в четверг. Рыночная стоимость компании за последние три месяца повысилась на 1,4%, до $3,94 млрд, в то время как фондовый индекс S&P 500 прибавил 11,1% за этот период.

Wendy's была создана в США в 1969 году Дейвом Томасом. В настоящее время она объединяет около 7 тыс. заведений в разных странах мира, из которых большая часть расположена в Северной Америке.