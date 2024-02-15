"Предыдущая реставрация картины проводилась в Центральных государственных реставрационных мастерских в Москве в 1957-1958 годах", — сказал собеседник. Нынешнюю проводит руководитель отдела реставрации станковой живописи ГМЗ Татьяна Бодина.

С помощью микроскопа, ультрафиолетовых ламп, скальпеля и других инструментов Бодина намерена очистить авторскую живопись от поздних красок, которыми закрывали утраты предыдущие реставраторы, а также от лака, пожелтевшего от времени. "В результате полотно в целом станет светлее", — сообщили в ГМЗ.

Согласно информации музея, Ге написал картину "Екатерина II у гроба императрицы Елизаветы" в 1877 году. "В наш музей ее передали из Москвы в 1961 году", — уточнили в ГМЗ.

Размер полотна составляет 62 на 81 см. "В Третьяковской галерее, кстати, хранится картина с точно таким же сюжетом, написанная Ге тремя годами ранее, но ее размеры составляют 172 на 224 см", — добавил собеседник.

Предполагается завершить реставрацию уже в 2024 году. После этого картина вернется в экспозицию.