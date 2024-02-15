По ее словам, археологи обнаружили 6,5 миллионов находок.
"Это уникальные объекты: экседра и колумбарий. Экседры равной нет, наверное, на территории большого Средиземного моря. Такой колумбарий никогда не встречался на территории бывшего Советского Союза. Поэтому мы приняли решение передвинуть их", — сказала археолог.
По ее словам, объекты были найдены ниже уровня моря, и было принято их поднять.
"Мы их разобрали, исследовали полностью, построили цифровые модели. Сейчас уже началось установление на том же месте, но на шесть метров выше на новой площадке", — сказала Соловьева.
Она уточнила, что работы шли 2,5 года.
Херсонес — древнее городище, средневековые крепости и участки уникальной сельскохозяйственной округи, так называемой хоры. Здесь, согласно наиболее распространенной версии, в 988 году крестился князь Владимир. В 2013 году заповедник был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На территории музея-заповедника археологи находят следы многих народов, живших тут в разные эпохи. Первые поселенцы Херсонеса — греческие колонисты — прибыли сюда в V веке до н.э. С момента основания он просуществовал около двух тысяч лет.
На месте раскопок было решено разбить историко-археологический парк. Строительство парка при музее заповеднике "Херсонес Таврический" ведут военные специалисты. Ранее на этой территории были воинские части, проектирование началось три года назад. Всего музейно-просветительский комплекс будет включать порядка 70 зданий.
Кроме того, здесь планируется создать реконструкцию Херсонеса X века. Будет создан первый в России музей христианства, который был задуман еще в 1913 году. Он расположится в здании с диаметром купола в 33 метра, как у Софийского собора в Стамбуле.