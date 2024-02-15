"Туристическая сфера Екатеринбурга постоянно растет и развивается. В 2023 году уральскую столицу посетили более 1,7 млн гостей — при том, что в 2022 году — 1,4 млн", — цитируются в сообщении слова заместителя мэра Сергея Плахотина.

Как отметили в пресс-службе, акцент в проекте решено сделать на формировании регулярного, а не событийного турпотока. То есть, согласно задумке, гости будут приезжать в город не ради конкретных мероприятий, а для того, чтобы познакомиться с местной архитектурой, посетить городские театры и знаковые места.

В пресс-службе добавили, что ставку сделают на молодежь — аудиторию младше 40 лет.