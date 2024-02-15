Рейсы будут выполняться по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100, вмещающих до 100 пассажиров.

Ранее сообщалось, что столица Чечни вошла в число направлений, которые в 2024 году будут софинансироваться федеральным центром, Башкирией и регионом, принимающим рейсы. Red Wings также участвует в программе господдержки.

В 2022 году полеты по маршруту Уфа- Грозный по воскресеньям выполняла авиакомпания UTair.

Red Wings (контролируется госкорпорацией "Ростех") входит в число крупнейших российских авиакомпаний. Парк перевозчика сформирован из 20 региональных Superjet 100 и трех дальнемагистральных Boeing 777. Перевозчик базируется в аэропортах "Жуковский" и "Домодедово" (Москва), "Кольцово" (Екатеринбург), "Баландино" (Челябинск) и в аэропорту Махачкалы.

Аэропорт Уфы обслуживает более 60 российских и зарубежных авиакомпаний, имеет две взлетно-посадочные полосы и модернизированный аэродром. Общая площадь терминального комплекса превышает 46 тыс. кв. м, пропускная способность — 2 тыс. человек в час. Имеется 9 "контактных" выходов на посадку с применением телескопических трапов. Среди партнеров аэропорта — более 40 авиакомпаний. Владельцем 100% акций является Башкирия.