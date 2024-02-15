"Наш самый главный проект — проект реставрации Триумфальной арки. Многим может показаться, что мы как-то очень не спешим. Не спешим мы совершенно сознательно. Арка — объект уникальный. Объект сложен из камня, который не очень твердый. Камням почти 2000 лет. Они страдали от землетрясения, от временного воздействия, от эрозии ветровой, от старых реставраций и, наконец, от взрыва. Нам надо разобраться с каждым из них", — сказала Соловьева в кулуарах торжественной встречи, посвященной 165-летнему юбилею Императорской археологической комиссии, в четверг.

По ее словам, ученые создали проект сохранения арки, который получил высокую оценку в ЮНЕСКО.

"Но у нас оставались блоки, которые мы видим снаружи, но мы не знаем, как они выглядят внутри. Мы разрабатываем новую методику исследования камня изнутри. Это будут акустические исследования и геофизические исследования", — уточнила эксперт.

Первые результаты исследований показали, что абсолютно целый камень снаружи может быть поврежден внутри.

"Теперь мы понимаем, что обязаны обследовать буквально каждый блок, каждую деталь, которую мы будем возвращать на место. Мы должны быть уверены в том, что построенное простоит, хотелось бы надеяться, еще тысячу лет", — сообщила Соловьева.

Поврежденные блоки планируется реставрировать, но некоторые придется заменить. Соловьева уточнила, что предстоит обследовать около тысячи блоков.

"В какой-то период времени арки не будет вообще. Но для того, чтобы начать разбирать хотя бы то, что устояло, мы должны понимать, что мы абсолютно уверены в своей методике, мы абсолютно уверены в своем проекте, и что мы это все сделаем", — сказала Соловьева.

Археолог уточнила, что работы по возведению арки возможны только после окончания исследования всех ее деталей.

Триумфальная арка датирована III веком нашей эры, является символом Сирии, самое известное архитектурное сооружение древней Пальмиры. Была разрушена в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

После взрыва от арки остались лишь крайние пилоны боковых пролетов. Рухнул главный свод, был полностью разрушен центральный пролет. Каменные блоки получили серьезные повреждения, некоторые элементы утрачены безвозвратно.

В августе 2020 года Институт истории материальной культуры РАН передал в дар департаменту музеев и древностей Сирии (DGAM) доработанную 3D-модель современного состояния Пальмиры.

В конце 2021 года в Сирии работала экспедиция, в составе которой были археологи, реставраторы, геологи, конструкторы, которые составили план предстоящих работ.

ИИМК РАН уже несколько лет занимается восстановлением разрушенных сирийских памятников. Первым и крупным опытом стало создание 3D-модели всей территории древней Пальмиры и создание геоинформационной системы — ГИС "Пальмира". В ней содержится вся историческая информация об этом выдающемся памятнике мировой культуры вплоть до разрушений, которым он подвергся.