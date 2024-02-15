"Проект благоустройства сквера "Самшитовый" рассчитан меньше, чем на полгода. Уже к первым летним дням здесь появится современная досуговая зона, где установят 29 лавочек и столько же урн, 82 светильника. Плиточная тротуарная зона займет больше 2 тысяч кв. метров", — говорится в сообщении.

Уточняется, что стоимость проекта составляет 18 млн рублей. Выбранная в результате рейтингового голосования в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" аллея расположена в одном из самых густонаселенных районов Ессентуков, активно застроенном в 1960-70-е годы. В непосредственной близости находится сразу две школы и четыре детских сада. "Зеленая зона" соединяет улицы Пятигорскую и Октябрьскую.