В феврале 2023 года женщина воспользовалась услугами авиакомпании для перелета из Ферганы (Узбекистан) в московский аэропорт "Внуково". В стоимость билета была включена перевозка багажа.

"По прибытии в Москву женщина была проинформирована о том, что ее багаж не доставлен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что багаж прибыл во "Внуково" лишь в конце февраля, при этом его отказались доставить в Ижевск. Пассажирке пришлось забирать вещи самостоятельно, понеся транспортные расходы.

Женщина подала в суд на "Азимут" и заказчика рейса — ООО "ВНК "Трэвел".

"Суд (...) принял решение о возложении ответственности за ненадлежащее исполнение договора по перевозке багажа на его перевозчика, частично удовлетворил заявленные исковые требования", — сообщает пресс-служба.

Суд взыскал с авиакомпании суммы в счет возмещения убытков, неустойки за просрочку доставки багажа, компенсации за моральный ущерб, штрафа и судебных расходов — всего около 43 тыс. рублей.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону, Краснодара и Минеральных Вод. Парк компании состоит из российских самолетов Superjet 100.