"Фестиваль проводится в третий раз, приурочен к 180-летие композитора. С 15 по 18 марта пройдет основной комплекс событий, но фестиваль не может уместиться в четыре дня, поэтому распространится и на февраль, и на март. В этом году фестиваль стал международным, например, к нам примкнул Большой театр Беларуси, где в эти дни пройдут показы опер Римского-Корсакова", — сказала Адэр.

Кроме того, к фестивалю присоединились более 20 российских городов — об участии, среди прочих, заявили театры, музеи, филармонии, учебные заведения Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Астрахани, Вятки, Владивостока.

Как пояснила Адэр, фестиваль призван привлечь широкое внимание к имени композитора, в том числе к редко звучащим произведениям.

Официальное открытие фестиваля состоится 15 марта в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича.

С 16 по 17 марта Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства подготовил концертный марафон из восьми встреч с оперными солистами и камерными ансамблями.

С 13 по 24 марта музей-квартира Римского-Корсакова в Петербурге примет около 3 тыс. посетителей бесплатно при условии регистрации.

К фестивалю также присоединятся все петербургские учебные заведения, носящие имя композитора, Музей военно-морской славы в Кронштадте с концертом Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, музеи Римского-Корсакова в Тихвине и Пскове.

Организаторами фестиваля "День Римского-Корсакова" выступили Фонд развития Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Петербурга.