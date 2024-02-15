Кроме того, к фестивалю присоединились более 20 российских городов — об участии, среди прочих, заявили театры, музеи, филармонии, учебные заведения Москвы, Воронежа, Екатеринбурга, Йошкар-Олы, Магнитогорска, Нижнего Новгорода, Пскова, Саратова, Астрахани, Вятки, Владивостока.
Как пояснила Адэр, фестиваль призван привлечь широкое внимание к имени композитора, в том числе к редко звучащим произведениям.
Официальное открытие фестиваля состоится 15 марта в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича.
С 16 по 17 марта Санкт-Петербургский музей театрального и музыкального искусства подготовил концертный марафон из восьми встреч с оперными солистами и камерными ансамблями.
С 13 по 24 марта музей-квартира Римского-Корсакова в Петербурге примет около 3 тыс. посетителей бесплатно при условии регистрации.
К фестивалю также присоединятся все петербургские учебные заведения, носящие имя композитора, Музей военно-морской славы в Кронштадте с концертом Адмиралтейского оркестра Ленинградской военно-морской базы, музеи Римского-Корсакова в Тихвине и Пскове.
Организаторами фестиваля "День Римского-Корсакова" выступили Фонд развития Санкт-Петербургского государственного музея театрального и музыкального искусства при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и комитета по культуре Петербурга.