«Средства пойдут на субсидирование программы льготного кредитования инвесторов, которые реализуют проекты по созданию инфраструктуры горнолыжных курортов. Речь идет о развитии крупных курортов, рассчитанных на не менее чем 500 тыс. посетителей в год. Этого показателя необходимо достичь через 2 года после ввода объекта в эксплуатацию», — говорится в сообщении телеграм-канала правительства.

Отмечается, что средства можно использовать на строительство новых объектов, модернизацию канатных дорог, оборудование трасс, закупку необходимой техники и другие работы.

«Рассчитываем, что эта мера позволит повысить привлекательность туристического сектора для инвесторов. Ну а самое главное – у людей появится больше удобных вариантов для путешествий, для занятий зимними видами спорта», – сказал глава Кабмина Михаил Мишустин.

Правительство уделяет особое внимание повышению качества туристических услуг, созданию сопутствующей инфраструктуры. Для решения таких задач в прошлом году было направлено более 55 млрд рублей. Средства пошли, в том числе, на строительство современных гостиниц, возведение модульных отелей и кемпингов.