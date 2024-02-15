Работа над первым муралом начнется 20 февраля.

"Художники из России, Беларуси, Казахстана, Испании, Мексики, Бразилии, Сербии, Франции и Китая соберутся вместе, чтобы на улицах города увековечить культурные традиции и национальную историю. Каждый мурал станет частью единой композиции", — отмечается в сообщении.

Они распишут фасады 20 домов и 19 объектов вдоль дороги, ведущей из аэропорта в Сириус.

Роспись приурочена к Всемирному фестивалю молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории "Сириус". В нем примут участие порядка 20 тыс. человек из 180 стран.